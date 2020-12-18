Силуанов призвал регионы ускорить расходование бюджетных средств

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Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, обращаясь к регионам, призвал не с расходованием бюджетных средств и «пускать деньги в экономику». Об этом он сказал 18 декабря в ходе совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.

«Деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать: заключать контракты, соглашения, быстрее выпускать в экономику», — сказал министр.

Он объяснил, что такие меры нужны для того, чтобы деньги работали и давали в регионах экономический прирост.

Ранее, 1 декабря, Силуанов поручил профинансировать социальные обязательства регионов. Он добавил, что для устойчивого планирования усовершенствованы условия предоставления бюджетных кредитов.

В частности, срок кредитов на пополнение бюджетных остатков увеличен со 180 до 240 дней (при условии его возврата не позднее 15 декабря).

Такой механизм, как объяснил министр, позволяет регионам покрывать дефицит, не привлекая дорогие ресурсы в коммерческих банках, пишут "Известия".

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