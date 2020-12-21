Медвытрезвители опасно передавать в частные руки

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Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «Чтобы они заработали и начали приносить прибыль, на нетрезвых людей начнётся настоящая охота и в «трезвяки» потащат всех без разбора», – заявил руководитель думской фракции «СР».

В ближайшее время Госдума собирается принять в третьем чтении законопроект, который позволит региональным и муниципальным властям открывать медвытрезвители на основе государственного-частного партнёрства. То есть вытрезвители по всей стране будут частными. Если документ примут, то они начнут массово открываться в регионах уже с января 2021 года.

Сергей Миронов:

"Лично у меня возникает очень много вопросов. На какие такие деньги будут открываться вытрезвители? Кого допустят стать инвестором или спонсором? Как и за счёт чего будут окупаться вытрезвители? Какие услуги будут навязывать их «постояльцам», и, наконец, кто будет снимать с этого основные «сливки»?"

«Частично ответы уже получены. Лоббисты этого нововведения сообщили, что стоимость пребывания в вытрезвителе для людей, появившихся в общественном месте в нетрезвом виде, составит около полутора тысяч рублей за ночь. Точные расценки, по их словам, чиновники в каждом регионе будут устанавливать самостоятельно», – рассказал лидер фракции.

«Уже предвижу, что подвоз людей в нетрезвом виде будет поставлен на поток. Брать будут всех без разбора: и тех, кто на ногах стоять не может, и тех, кто немного выпил в кафе, у друзей или возвращался с праздничного корпоратива. Полторы тысячи рублей с человека за ночь – деньги не малые. Обычно их берут за ночь пребывания в небольшой региональной гостинице, да ещё и с завтраком, – комментирует Сергей Миронов.

«Уверен, что наибольшим «спросом» будут пользоваться прилично одетые «клиенты», потому что у них есть деньги на оплату ночлега. Но и людей, по которым видно, что достаток у них не высок, тоже будут «принимать» в вытрезвители с распростёртыми объятьями. Потому что заплатить им, похоже, всё равно придётся. Предвижу, что если они этого не сделают, то их долг передадут в коллекторское агентство, ну а там долги выбивать умеют. Вот такая конструкция вырисовывается. С одной стороны, «инвесторы», предприниматели с большими деньгами, чиновники, правоохранители, коллекторы, а с другой стороны граждане, которых потащат в вытрезвители. Уверен, что без криминала в этой сфере точно не обойдётся», – заявил Сергей Миронов.