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Народный артист РФ Сергей Маковецкий заразился коронавирусом, он находится на домашнем лечении и чувствует себя нормально. Об этом сообщил ТАСС в среду директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«У Сергея Васильевича положительный тест на коронавирус. Вчера разговаривал с ним. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждет повторный тест через несколько дней», — сказал Крок.

Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил актерский факультет Театрального училища им. Щукина. С 1980 года по настоящее время является актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.