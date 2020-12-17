Сегодня в полдень по Москве начнётся большая пресс-конференция Владимира Путина

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Глава государства выйдет на связь из резиденции в Ново-Огареве. Журналисты будут работать из Центра международной торговли в Москве и из своих регионов.

Граждан больше всего беспокоят цены на продукты, качество дорог, поддержка бизнеса и молодых семей.

Вопросы, которые не прозвучат во время беседы с Владимиром Путиным, направят в министерства и ведомства, передает Радио Маяк.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия" и "Россия-24", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".