Сборная России заработала 80 медалей на Универсиаде
14 июля 2019 10:12
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Сборная России обеспечила себе второе место в медальном зачете день летней Универсиады в Неаполе. Всего в активе нашей команды 80 медалей – 22 золотые, 23 серебряные и 35 бронзовых. Победу в медальном зачёте досрочно одержала сборная Японии, третье место занимает команда США. В субботу медали принесли в копилку сборной России гимнастки, стрелки из лука, теннисисты, волейболисты и ватерполистки, передает Радио Маяк.
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