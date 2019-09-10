Сбербанк выступит в качестве официального партнера VI Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту

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Сбербанк выступит официальным партнером VI Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, который пройдет с 8 по 16 сентября вСаратове. Состязания будут проходить под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.В этом году в рамках соревнований пройдут: XV Чемпионат мира среди мужчин и VI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту; IXЧемпионат мира среди юношей и юниоров и V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Спортсменам предстоитсоревноваться в таких дисциплинах, как подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание ипожарная эстафета.««Для спорта, как и для профессии пожарного и спасателя не существует границ. Среди стран, принимающих сегодня участие в Чемпионате есть и те, кто плечом к плечу борются с огнем в разных точках земного шара. Проходящее первенство является проверкой их боевой подготовки, необходимой в ежедневной работе и спасении человеческих жизней. Соревнования, в основе которых лежат реальные ситуации, как нельзя лучше способствуют улучшению профессионального уровня участников, а значит способствуют повышению уровня безопасности всех граждан. Желаю всем участникам Чемпионата здорового спортивного азарта, удачи и заслуженных побед!».«Проведение крупномасштабных мероприятий способствует развитию регионов. Подобные проекты помогают улучшить инвестиционный и деловой климат, создавая новые точки роста для малого и среднего бизнеса. Наша задача – устранить все барьеры и создать максимально комфортные условия для развития предпринимательства, именно поэтому мы считаем особенно важным поддерживать такие мероприятия».Участниками соревнований станут более 20 стран, среди которых сборные Австрии, Белоруссии, Чехии, Республики Кореи, Германии, Словакии, Турции идр. Всего примут участие более 600 человек.Состязания будут проходить на стадионе «Локомотив» и на Театральной площади г. Саратова.