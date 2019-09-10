Сбербанк выступит в качестве официального партнера VI Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту
10 сентября 2019 16:54
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Сбербанк впервые выступает партнёром подобного мероприятия.
Сбербанк выступит официальным партнером VI Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, который пройдет с 8 по 16 сентября в
Саратове. Состязания будут проходить под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.
В этом году в рамках соревнований пройдут: XV Чемпионат мира среди мужчин и VI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту; IX
Чемпионат мира среди юношей и юниоров и V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Спортсменам предстоит
соревноваться в таких дисциплинах, как подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание и
пожарная эстафета.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
««Для спорта, как и для профессии пожарного и спасателя не существует границ. Среди стран, принимающих сегодня участие в Чемпионате есть и те, кто плечом к плечу борются с огнем в разных точках земного шара. Проходящее первенство является проверкой их боевой подготовки, необходимой в ежедневной работе и спасении человеческих жизней. Соревнования, в основе которых лежат реальные ситуации, как нельзя лучше способствуют улучшению профессионального уровня участников, а значит способствуют повышению уровня безопасности всех граждан. Желаю всем участникам Чемпионата здорового спортивного азарта, удачи и заслуженных побед!».
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Проведение крупномасштабных мероприятий способствует развитию регионов. Подобные проекты помогают улучшить инвестиционный и деловой климат, создавая новые точки роста для малого и среднего бизнеса. Наша задача – устранить все барьеры и создать максимально комфортные условия для развития предпринимательства, именно поэтому мы считаем особенно важным поддерживать такие мероприятия».
Участниками соревнований станут более 20 стран, среди которых сборные Австрии, Белоруссии, Чехии, Республики Кореи, Германии, Словакии, Турции и
др. Всего примут участие более 600 человек.
Состязания будут проходить на стадионе «Локомотив» и на Театральной площади г. Саратова.
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