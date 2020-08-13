Сбербанк предоставит облачные технологии правительству Оренбургской области

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В частности, были подведены итоги пилотного проекта по размещению информационных систем правительства региона в облаке компании SberCloud (входит в экосистему Сбербанка). По итогам встречи принято решение о дальнейшем тиражировании проекта.Напомним, в феврале 2020 года Сбербанк, SberCloud и правительство Оренбургской области заключили меморандум о сотрудничестве в части развития технологий искусственного интеллекта на базе мощностей суперкомпьютера «Кристофари» и уникального аппаратно-программного комплекса AI Cloud, доступного пользователям из облака SberCloud.«Оренбургская область — динамично развивающийся регион и надежный партнер Сбербанка. Мы рады, что областное правительство активно внедряет искусственный интеллект и другие перспективные технологии в свою деятельность. Услуги, которые предоставляет облачная платформа SberCloud, сокращают финансовые затраты на собственную ИТ-инфраструктуру, значительно ускоряют реализацию новых ИТ-проектов, повышают эффективность и надежность работы государственных информационных систем, а в конечном счете — делают жизнь людей и организаций проще и комфортнее».«Мы благодарны, что вместе со Сбербанком сегодня можем работать над восстановлением нескольких активов на востоке области: банк помогает возобновить работу нескольких промышленных предприятий. Кроме того, Сбербанк в Оренбуржье стал основным институтом для реализации мер государственной поддержки для бизнеса по программам ʺЗарплата под 0%ʺ и ʺГосподдержка 2%ʺ. Существенную помощь в кризисный период Сбербанк оказал населению. Реструктуризировано кредитов на сумму свыше 1,1 млрд рублей, в том числе оренбуржцам предоставлены ипотечные и кредитные каникулы. Буквально за последний год наше сотрудничество значительно расширилось, причем не в связи с деятельностью основного — финансового — сектора бизнеса Сбербанка, а за счет освоения новых направлений — консалтинга и IТ».На встрече Александр Ведяхин также представил Денису Паслеру облачную биллинговую платформу БРИС ЖКХ, которая оптимизирует расходы компаний ЖКХ на ИТ-службу и инфраструктуру. Кроме того, речь шла о возможной реализации на территории Оренбургской области карты жителя в формате Social ID.