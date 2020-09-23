Самозанятым и ИП могут упростить получение ипотечных каникул

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СДействие ипотечных каникул предлагают распространить на индивидуальных предпринимателей и самозанятых россиян. Такой законопроект комитет Госдумы по финансовому рынку планирует ассмотреть 23 сентября накануне первого чтения в палате.

Сегодня для получения ипотечных каникул заёмщик должен предоставить кредитору, в том числе, справку по форме 2-НДФЛ. Это означает, что человек должен быть официально трудоустроен, поскольку документ можно получить у работодателя.

В такой ситуации заёмщик, который является самозанятым, не может претендовать на получение ипотечных каникул, так как его доходы подтверждаются другими документами — к примеру, налоговой декларацией. Из-за этого некоторые банки отказывают гражданам, получающим деньги от предпринимательской или иной деятельности, в предоставлении льготы.

Инициативой, разработанной депутатами Натальей Костенко, Ольгой Тимофеевой, Ириной Гусева, Любовью Духаниной и Антоном Гетта предлагается устранить этот законодательный пробел. Согласно законопроекту, если заёмщик является предпринимателем или физлицом, осуществляющим деятельность по патентной системе налогообложения или с применением специального налогового режима для самозанятых, то он сможет предоставить другие документы о доходах для получения ипотечных каникул. Перечень таких документов кредитор будет определять самостоятельно.

Чтобы не допустить необоснованного предоставления таких каникул, предлагается обязать заёмщика сообщить кредитору об изменении своего среднемесячного дохода, если это случилось после изменений условий кредитного договора и до истечения действия срока периода.

Как рассчитывают авторы документа, принятие проекта закона позволит воспользоваться ипотечными каникулами на равных и справедливых условиях для всех заёмщиков — физических лиц, не только получающих доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и граждан — заёмщиков, получающих доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

Напомним, ипотечные каникулы в России начали предоставлять с 31 июля 2019 года. Согласно правилам программы, в случае жизненных затруднений (например, безработицы, инвалидности, болезни, снижения дохода семьи) заемщики в период до шести месяцев могут не вносить ипотечные платежи вообще или сделать их суммы меньше. Ипотечные каникулы не делают меньше общие выплаты по кредиту, а лишь предполагают продление периода погашения или увеличение сумм последующих ежемесячных платежей, сообщает pnp.ru.