СМИ: Стало известно о возвращении фигуристки Медведевой в группу Тутберидзе

163

Сама фигуристка отметила, что сменила тренера из-за желания больше проявлять себя. Тутберидзе назвала другие причины.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом 16 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников.

В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе после 11 лет совместной работы и переехала в Канаду, где начала работу с Брайаном Орсером.

Позже стало известно, что причиной стал конфликт между Тутберидзе и Медведевой.

Сама фигуристка отметила, что сменила тренера из-за желания больше проявлять себя. Тутберидзе назвала другие причины.

В мае 2020 года российская фигуристка, призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что уходит от Тутберидзе, у которой тренировалась с 2016 года, по личным причинам.

Сама тренер, комментируя уход фигуристки, отметила, что невозможно привыкнуть к уходу спортсменов. По ее словам, некоторым предлагают более выгодные условия.

В конце июля такое же решение приняла чемпионка Европы Алена Косторная. Обе фигуристки будут заниматься под руководством Евгения Плющенко, пишут "Известия".