Руководству «Почты России» посоветовали торговать чипсами и шампунем

153

Сергей Миронов раскритиковал руководство почты.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал «Почту России» за контракт на разработку системы мотивации для топ-менеджеров компании, цена которого составит около 3,5 млн рублей. Его высказывание опубликовано на сайте партии.

Миронов указал, что с 1 ноября работника почты повысили зарплату на 20 %. Согласно данным 2019 года, средняя зарплата в компании составляла 16 тысяч рублей. Депутат посчитал, что топ-менеджеры компании почувствовали, что почтальоны дышат им в затылок и пришло время «позаботиться о себе любимых». При этом парламентарий напомнил, что работников «Почты России» заставляют продавать в отделениях всякий ширпотреб.

«Почему бы господам из правления не мотивировать себя, приторговывая в офисах чипсами и шампунем. Глядишь, так они наконец обретут достойное призвание», – подытожил Миронов.

Напомним, АО «Почта России» заключило с консалтинговой фирмой Ernst & Young договор на разработку системы мотивации для топ-менеджеров компании, пишет ФедералПресс.