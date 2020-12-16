Россияне стали чаще соглашаться на черную зарплату

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Количество россиян, согласных на «черную» зарплату, за 3 месяца выросло и составляет 44%, однако пока оно соответствует среднему значению за 11 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob продолжает отслеживать одну из важнейших характеристик рынка труда — уровень соискательской тревожности, выясняя готовность кандидатов получать зарплату «в конверте». В декабре 2020 года было опрошено 1600 респондентов из всех округов страны.



44% опрошенных сегодня готовы согласиться на зарплату «в конверте». Не хотят принимать невыгодные для себя условия менее трети россиян (31%). Четверть респондентов (25%) затруднилась ответить.



Особенно много потенциально согласных получать выплаты по «черной» или «серой» схеме среди мужчин: 49% против 39% среди женщин. Готовы рисковать респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и те, кому больше 45 лет (по 46%).



По отношению к августу—сентябрю, когда число россиян, готовых на зарплату «в конверте», составляло по 39%, уровень соискательской тревожности повысился, однако пока он соответствует средним значениям за 11 лет наблюдений (44%). Количество соискателей, готовых на невыгодные условия ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности. Так, в разгар самоизоляции в апреле 2020 года на «черную» зарплату были согласны 46% россиян. Чаще всего же готовность получать зарплату «в конверте» респонденты выражали в феврале посткризисного 2009 года (60%), реже всего — в марте 2018 и в августе—сентябре 2020-го (по 39%).



Исследования SuperJob наглядно демонстрируют взаимосвязь соискательских настроений и состояния рынка труда, ранее обнаружили, что готовность получать заработок «в конверте» значительно выше у закредитованных россиян.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 424

Время проведения: 1—13 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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