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Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии

9 декабря 2020 13:15
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Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии

Получить премию на работе к Новому году в уходящем 2020-м рассчитывают 37% россиян, хотя в 2019-м дополнительные деньги к празднику получили только 28%. У большинства россиян размер премии не превышает 15 тыс. руб.

В прошлом году большинство россиян получили новогоднюю премию в размере до 15 тыс. руб. Размер премий в этом году для большинства еще не известен, но надежды на такое поощрение от работодателя у россиян в кризисный год заметно выросли, следует из исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

Опрос проводился в декабре 2020 года среди жителей всех регионов России. Размер выборки составил более 5 тыс. респондентов для вопросов о получении премии в прошлом году и об ожиданиях на этот Новый год и более 1,4 тыс. — для других вопросов.

Из всех участников опроса в 2019-м новогоднюю премию получили 28%. Большинство жителей России (63%) в прошлом году получили премию меньше 15 тыс. руб., при этом 35% из них выплатили до 5 тыс. руб. Премию от 15 тыс. до 50 тыс. руб. получили 16% опрошенных. Только 7% россиян дали новогоднюю премию в размере более 50 тыс. руб. 14% респондентов не раскрыли размеров полученной премии, но уточнили, что та равнялась их обычному заработку.

Размером предпраздничного поощрения остались недовольны 40% тех, кто его получил.

В этом году на новогоднюю премию надеются 37% респондентов по сравнению с 30% в прошлом году.

По 37% респондентов планируют потратить эти деньги на новогодние подарки или отложить. 11% опрошенных хотят потратить их на отдых и развлечения в праздники. У 10% жителей России премия уйдет на то, чтобы накрыть новогодний стол, а 8% — на подарок для самих себя, пишет РБК.

 

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