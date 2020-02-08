Россия запустит первые спутники для показа рекламы из космоса
8 февраля 2020 15:24
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— Мы завезём два аппарата на МКС на грузовом корабле "Прогресс", где будет смонтирован контейнер в переходном отсеке, который запустит их, когда корабль будет отстыковываться, — передаёт ТАСС слова директора Департамента реализации проектов Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрея Диваева.
Аппараты отправят на орбиту в рамках эксперимента "Созвездие", они будут управляться как часть роя спутников. Панель с лазерными диодами, которая установлена на спутниках, фокусируется и создаёт источник света такой мощности, что свет можно будет увидеть на Земле. С помощью спутников в небе можно будет сформировать любые послания, в том числе и рекламные. Аппараты созданы для того, чтобы максимально коммерциализировать возможности космоса в обычных земных запросах.
Фото: Pixabay
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