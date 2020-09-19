Россия прекратит вывозные рейсы из-за рубежа

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Программа вывозных рейсов прекращается, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместо нее штаб будет на коммерческой основе использовать самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.

Вывозные рейсы отменяются в связи с тем, что россияне могут вернуться на родину сами, с помощью регулярных авиарейсов, сообщили в штабе. Всего было исполнено более 580 вывозных рейсов, перевезено более 92 тыс. пассажиров, отметили в штабе по окончании программы. Одновременно было объявлено об открытии авиасообщения еще с четырьмя странами, в том числе с Белоруссией.

Оперативный штаб указал, что «Аэрофлот» осуществляет международные рейсы, на которых граждане России могут вернуться в страну. Ранее «Аэрофлот» отменил вывозные рейсы и открыл продажу билетов в Москву из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, а также из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Цены на билеты преимущественно находятся в диапазоне около 15−20 тыс. руб. для европейских направлений и 20−30 тыс. руб. для американских городов, пишет Коммерсантъ.