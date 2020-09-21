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Россия открывает для полетов четыре страны: авиасообщение на взаимной основе возобновляется с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Самолеты будут летать в Минск, Нур-Султан и Бишкек с периодичностью один раз в неделю с сегодняшнего дня, а с 27 сентября – в южнокорейский Сеул.

Кроме того, гражданам этих стран и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска.

Ранее в оперштабе сообщили, что в связи с возобновлением международного авиасообщения с понедельника отменяются вывозные рейсы, которые возвращали россиян на родину из-за рубежа во время пандемии. За весь период таких перелетов было около 600, перевезены свыше 90 тысяч пассажиров, передает Радио Маяк.