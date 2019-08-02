Россия обеспечит около 40 пусков ракет в текущем году
2 августа 2019 09:15
85
Рогозин рассказал также, что в 2020 году на космодроме "Восточный" будет произведено минимум четыре пуска, а в дальнейшем их число увеличится, передает Радио Маяк.
Кроме того, госкорпорация приступила к подготовке пуска на Международную космическую станцию нового модуля. "То есть мы, в отличие от наших партнёров – американцев, европейцев – планируем последовательно в 2020, 2021 и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент", – сказал Рогозин.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
307
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
535
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
392
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
529
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
471
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
360
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
446
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
772
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
799
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
700
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
916
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
912
Мероприятия