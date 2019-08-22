Россия не рвется в Совет Европы
22 августа 2019 09:15
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По словам российского президента, "мы туда не рвемся, если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись и без этого".
На вопрос об акциях незарегистрированных кандидатах на выборах в Мосгордуму Владимир Путин заявил, что "те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока".
Российский лидер призвал представителей Европы относиться к России непредвзято и объективно оценивать происходящее, передает РИА Новости.
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