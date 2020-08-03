Российский консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии граждан РФ

227

"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул. После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в Латиноамериканском регионе", - сказал он.Противоречия в показаниях россиян, задержанных в Белоруссии, можно объяснить сложностью их положения, также заявил Плетнев."Безусловно, в данной ситуации необходимо учитывать, что планирование такого сложного маршрута по перелету на другой континент, особенно в текущих мировых условиях, является крайне сложной задачей, в которой огромное количество переменных. Также нам нужно понимать, что людям, которые оказались неожиданно для себя в очень сложном положении, в следственном изоляторе под подозрением в нарушениях по уголовным статьям, в такой ситуации очень сложно быстро и оперативно сориентироваться и понять, что отвечать и уж тем более как отвечать, чтобы у следователей не возникало никаких сомнений и подозрений в их словах", - заметил он.Дипломат добавил, что предметов, запрещенных к провозу через границу, при россиянах не было. "Все, что находилось в их багаже, - это одежда, предметы личной гигиены и лекарства", - указал Плетнев.Как заявлял ранее председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич, в ходе допросов задержанные россияне дают противоречивые показания относительно своего маршрута и целей путешествия.Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Согласно последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией об инциденте, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами главы белорусского государства он назвал спекуляциями.Сотрудники консульства РФ в Белоруссии провели встречу с адвокатом, который будет представлять интересы задержанных на прошлой неделе россиян, рассказал консул."По поручению посла России в Республике Беларусь Дмитрия Федоровича Мезенцева уже состоялась встреча консульских работников с одним из тех адвокатов, которые будут оказывать юридическую поддержку нашим гражданам. Безусловно, мы поддерживаем и дальше будем поддерживать со всеми адвокатами наших граждан максимально плотное взаимодействие на протяжении всей их работы со следственными органами Республики Беларусь и нашими согражданами", - сказал он.Как отметил Плетнев, белорусский закон об адвокатуре подразумевает, что юридическую помощь в данной ситуации могут оказывать только "граждане, получившие статус адвоката в Республике Беларусь". "Поэтому адвокатами будут именно белорусские граждане", - добавил консул.Фото: Виктор Драчев/ТАСС