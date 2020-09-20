Российские компании рассказали о своем отношении к удаленке

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Аналитики центра «Битрикс24» выяснили, как российские компании относятся к формату удаленной работы и намерены ли использовать его в будущем.

В опросе приняли участие более 1 тыс. компаний, предоставляющих услуги в сферах IT, строительства, маркетинга, рекламы, обучения и образования и др.

В результате выяснилось, что большая часть респондентов — 81% — планируют и в дальнейшем использовать дистанционный формат работы.

При этом 76% участников опроса отметили, что сотрудники их компаний и в настоящее время трудятся по удаленке, пишут "Известия".

Также 64% опрошенных заявили, что новый законопроект об удаленной работе в России поможет компаниям в оформлении трудовых отношений с сотрудниками, которые работают дистанционно, пишет RT в воскресенье, 20 сентября.