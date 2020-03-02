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Новости /  В стране  

Российская сеть магазинов подарков «Красный куб» уходит с рынка

2 марта 2020 11:00
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Российская сеть магазинов подарков Красный куб уходит с рынка.
Фактором для принятия такого решения стала потеря прибыли.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило издание «Коммерсантъ».
По данным газеты, «Красный Куб» обратился к своим франчайзи и заявил, что больше не имеет возможности работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии.

Фактором для принятия такого решения стала потеря прибыли компании в результате конкуренции с онлайн-площадками и точками с более современными концепциями, отмечает «Газета.ру».

Фирмы-партнеры намерены требовать в суде компенсации убытков.

Один из консультантов на рынке недвижимости также дал подтверждение того, что сеть закрывается, «Красный куб» освобождает помещения в Москве и регионах. С марта 2020 года прекращает работу бонусная программа сети.

Сеть магазинов «Красный куб» открылась в 1996 году и изначально специализировалась на оптовой продажей посуды и предметов интерьера. В 2007 году «Красный куб» был крупнейшей розничной сетью магазинов подарков в России и насчитывал 200 торговых точек. При этом на сегодняшний момент их осталось всего 16, пишут "Известия".
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