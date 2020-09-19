Роспотребнадзор закрыл в Петербурге спортивный комплекс, где дети отравились парами хлора

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Материалы дела подготовлены для передачи в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу закрыло спортивный комплекс, где восемь детей отравились парами хлора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там добавили, что материалы дела подготовлены для передачи в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

Накануне стало известно, что восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне во Фрунзенском районе города. Отмечалось, что пять детей направили в больницу, из них у двоих легкая степень отравления, трое – в средней степени тяжести. Еще троим была оказана помощь на месте, передает Радио Маяк.