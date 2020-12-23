Роспотребнадзор обнародовал новые правила торговли

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Яйца должны быть чистыми, арбузы неразрезанными, а до туалета должно быть не менее 100 метров. Роспотребнадзор обнародовал новые санитарно-эпидемиологические нормы и правила (СанПиН) продажи продуктов питания в магазинах и на рынках. Бизнес оценил новый СанПиН как более или менее комфортный.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывают, что бизнес понесет дополнительные расходы из-за соблюдения новых правил, что может повлиять на рост цен.

С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила продажи продуктов в магазинах и на рынках. Соответствующие санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора опубликованы во вторник 22 декабря на интернет-портале правовой информации.

Новые правила во многом логичны и предсказуемы и должны понравиться покупателям. Например, запрещается продажа продуктов питания с истекшим сроком годности. Они должны быть изъяты из торгового зала и размещены отдельно.

Нельзя продавать продукцию с признаками микробиологической порчи: позеленевшие клубни картофеля, повторно размороженную и замороженную рыбу или мясо, яйца с загрязненной скорлупой и другими дефектами, утиные и гусиные яйца (они часто бывают заражены сальмонеллой), а также порезанные бахчевые культуры (арбузы, дыни и т. п.). Хотя, например, это не запрещено в ЕС — в сетевых магазинах Европы продажа половинками (упакованными в пленку) широко практикуется.

В торговых точках не допускается взвешивание без упаковки пищевой продукции, непосредственно употребляемой в пищу без какой-либо предварительной обработки.

Не должны продаваться товары без сопроводительных документов или имеющие несоответствующие органолептическим показателям и техническим регламентам России.

Проверять незаразность продавцов — раз в два года

Роспотребнадзор актуализировал санитарные правила специально для торговли в нестационарных объектах и на ярмарках. Продажа хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на ярмарках и рынках должна осуществляться только в упакованном виде. Запрещается продажа продуктов домашнего приготовления, уточняется в санитарных правилах.

«Реализация сырого молока на рынках допускается только при наличии на месте реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения», — отмечается в документе Роспотребнадзора.

Торговые палатки и торговые павильоны должны быть укомплектованы раковинами с водой для мытья рук.

Для ларьков с непродовольственными упакованными товарами допускается использование кожных антисептиков.

Кроме того для уличной торговли обязательна установка навесов для защиты продуктов от осадков и солнечных лучей. Все нестационарные торговые объекты, в том числе и при организации торговых ярмарок и выставок, должны быть удалены не менее 100 метров от туалета.

Новые СанПиНы допускают работу продуктовых магазинов в многоквартирных домах.

Но погрузку и разгрузку продуктов разрешают только с торцов жилых зданий и со стороны автодорог. Торговать или подвозить продукты со стороны дворов, где расположены входы в жилые помещения, запрещено.

Стационарные магазины должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха. Наконец, работники торговых объектов, контактирующие с пищевой продукцией, должны проходить гигиеническую подготовку и аттестацию. Это требование должно действовать при приеме на работу и соблюдаться в последующем — не реже одного раза в два года.