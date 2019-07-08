Росгидромет работает над системой метеобезопасности для городов-миллионников
8 июля 2019 14:02
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Росгидромет работает над системой предупреждений об опасных метеоусловиях для российских городов-миллионников, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко. Систему метеобезопасности покажут московским властям в сентябре.
«Система называется метеоаларм — предупреждение. Когда мы будем выдавать такое предупреждение, то власти, а это их ответственность, могут принять меры: работу на кранах запретить, из парка народ выгнать, чтобы деревья на людей не падали. Европа пошла в этом направлении. Мы собираемся это делать с Москвой»,— сказал «РИА Новости» господин Яковенко.
Он пояснил, что подобная система уже работает в Пекине: метеослужбы выдают 15-минутные прогнозы, а местный МЧС по регламенту должен добраться в любую точку города за 5 минут. «Вот дан прогноз, что будут сильные дожди, значит канализация будет забита, служба мчит туда и пробивает канализацию, вода уходит, и нет пробок в городе или проблем с передвижением по городу. Пекин работает и города Европы работают, и у нас будет»,— сказал он.
Кроме того, глава Росгидромета рассказал, что с 1 января 2021 года ведомство планирует запустить систему лицензирования частных метеокомпаний. По его словам, это поможет улучшить качество метеопрогнозов — сейчас частные компании делают выводы о погоде по открытым данным государственных метеорологических служб, пишет "Коммерсантъ".
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