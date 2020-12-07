Рогозин попросил «компетентных советов» о строительстве новой станции в Facebook

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Ему посоветовали создать «Звезду Смерти».

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал обращение к подписчикам в Facebook. Он заявил, что компания работает над проектом новой орбитальной станции, которая придет на смену МКС. Рогозин предложил всем желающим «делиться идеями» относительно облика и технического состава станции.

«Друзья, мы в ведем проработку облика новой орбитальной станции, которая придет на смену МКС. Очевидно, что она должна быть многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой. Посещаемой или постоянно обитаемой. Национальной или с международным участием. Хотел бы провести с вашей помощью «общественно-экспертный научно-технический совет». Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты. Нам скоро придется принимать окончательные решения, и ваши предложения могут оказаться крайне полезны. Заранее вам благодарен», - написал Рогозин.

Пост пока собрал не очень много комментариев: кто-то из пользователей предложил идеи по строительству станции, кто-то - похвалил за работу самого Рогозина. Также прозвучали призывы к тому, чтобы сделать станцию национальной, и прекратить сливать «коммерческие тайны» западу, а один из комментаторов предложил построить «Звезду Смерти». Сам Рогозин общается с комментаторами и отвечает на их предложения.

В мае глава «Роскосмоса» уже сообщал о необходимости построить новую станцию. По его словам, МКС устарела, и сможет работать еще максимум 10 лет. Новую станцию планируют сделать похожей на «Мир», которая была затоплена в начале двухтысячных, сообщает anews.com.