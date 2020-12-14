Ретейлеры обещают обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

Об этом заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.
Ожидается, что в ближайшее время для сдерживания роста цен на сахар и подсолнечное масло между производителями, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения, передает Радио Маяк.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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