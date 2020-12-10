Путина наделили пожизненной неприкосновенностью

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В России вступил в силу закон о пожизненном юридическом иммунитете для экс-президентов.

Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов России и их семей. Пока на него могут претендовать только действующий президент Путин, и бывший президент Дмитрий Медведев. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас, который, в частности, работал над законами о «суверенном интернете» и иностранных агентах, и Павел Крашенинников.

Согласно документу, экс-президентам положена полная неприкосновенность и иммунитет к уголовному или административному преследованию. Их нельзя будет задержать или арестовать, обыскать, или хотя бы допросить. Причем неприкосновенность распространяется и на членов их семьи, жилье, любое имущество включая транспорт, а также переписку.

Лишить неприкосновенности экс-президента все же можно - сделать это может Совфед после обвинения Госдумой в госизмене или другом тяжком преступлении. Обвинение при этом должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Отметим, что ранее Госдума приняла закон о пожизненном членстве экс-президентов в Совете Федерации - таким образом, решать вопрос о лишении президента неприкосновенности будет он сам, сообщает anews.com.