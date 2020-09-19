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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса страны с профессиональным праздником – Днём оружейника.

Об этом сообщается на сайте Кремля. "Благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружения", – говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в этот день мы отдаём дань глубокого признания выдающимся мастерам-оружейникам, которыми "испокон веков славилась наша страна". Именно они заложили прочные профессиональные традиции, вписали яркие страницы в героическую летопись Отечества, подчеркнул президент, передает Радио Маяк.