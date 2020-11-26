Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленки

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Регулирование удаленной работы в России должно быть усовершенствовано, чтобы соблюсти баланс интересов работников и работодателей. С таким поручением по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей выступил президент России Владимир Путин.

«Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования», — говорится в документе.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен главе государства до 15 декабря 2020 года.

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях удаленной работы. Депутаты, в частности, согласовали, что трудовой договор может предусматривать дистанционное выполнение работником своих обязанностей на постоянной или временной основе.

Кроме того, закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Так, переход на удаленную работу не может стать причиной для снижения зарплаты. Ограничивается и перечень оснований для увольнения таких работников.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года, пишут Известия.

25 ноября стало известно, что в настоящий момент в России около 6,5% трудоспособного населения работают в удаленном режиме, что в 110 раз больше, чем в прошлом году.