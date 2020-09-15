Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

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Вопрос прорабатывают министры финансов двух стран.

Москва предоставит Минску госкредит в размере $1,5 миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

— Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный, полтора миллиарда долларов, и мы это исполним, — сказал Путин.

По словам российского лидера, этот вопрос на профессиональном уровне прорабатывают главы Минфинов двух стран, передает Лайф.

Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли в формате "один на один". Для Лукашенко визит в РФ стал первым международным после выборов президента, которые прошли в Белоруссии 9 августа.

Фото pixabay.com