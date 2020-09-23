Путин: Коронавирус затронул миллионы людей во всем мире

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Об этом Владимир Путин сказал во время выступления с видеообращением на 75-й Генассамблее ООН.

Коронавирус прямо затронул миллионы людей во всем мире, пандемия стала принципиально новым вызовом. Об этом Владимир Путин сказал во время выступления с видеообращением на 75-й Генассамблее ООН. Основная часть 19-минутной речи президента России была посвящена теме борьбы с коронавирусом и восстановления экономики в условиях пандемии.

По словам Путина, нужно обеспечить доступ к вакцине от коронавируса граждан всех стран. Глава государства предложил бесплатно поставлять российскую вакцину от коронавируса для сотрудников ООН.

Владимир Путин также напомнил об инициативе России организовать для поставок питания и лекарств «зеленые коридоры», свободные от санкций.

Добавим, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российскийм фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V», передает Радио Маяк.