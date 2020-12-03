Прощание с Ириной Антоновой проходит в Пушкинском музее

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Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой проходит в Москве в здании ее родного музея.

Прощание проходит в закрытом формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. С 11:00 до 13:00 мск с Антоновой прощается коллектив музея. После церемонию сможет посетить узкий круг ее близких друзей и коллег.

Накануне стало известно, что Антонову кремируют 3 декабря и захоронят на Новодевичьем кладбище 4 декабря рядом с мужем и мамой.

Президент Пушкинского музея скончалась 30 ноября в возрасте 98 лет в результате перенесенного коронавируса.

Антонова возглавляла ГМИИ им. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013-го, когда была назначена президентом культурного заведения.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Антоновой в связи с ее кончиной.

Соболезнования также принесла испанская Королевская академия изящных искусств Святого Фердинанда (RABASF) в Испании, сообщают "Известия".