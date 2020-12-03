Приостановку выплат по вкладам СССР продлили до 2024 года

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Приостановка компенсаций по вкладам СССР продлевается ежегодно, начиная с 2003 года.

В очередной раз Совет Федерации одобрил закон о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады Сбербанка России в период до 20 июня 1991 года.

Напомним, что в 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных гражданами во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Приостановка компенсаций связана с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания, пишет ТАСС .

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