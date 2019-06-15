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Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня 2019 10:16
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Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Она считается самым древним поминальным днем в христианстве.

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших, пишут "Известия".

По традиции, в этот день совершается заупокойное богослужение — «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».

Отмечается родительская суббота накануне Святой Троицы, во время которой празднуется сошествие Святого Духа на апостолов. Таким образом в преддверии праздника подчеркивается, что Дух Святой действует и на мертвых, и на живых.

Родительская суббота перед Троицей считается самым древним поминальным днем в христианстве. В этот день верующие отказываются от работы и домашних хлопот.

Священники советуют с утра прийти в храм на Божественную литургию, а после посетить кладбище, чтобы помянуть усопших.

Всего в году семь родительских суббот, Троицкая — шестая, пишет «Вечерняя Москва».

Фото pixabay.com
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