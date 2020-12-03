Правительство утвердило отставку Чубайса с поста главы «Роснано»

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Правительство утвердило отставку Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и назначение на эту должность Сергея Куликова. Документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

О кадровых перестановках стало известно накануне. Владимир Путин отметил, что, хотя за время существования компании сделано немало и сейчас в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее есть проблемы.

Чубайс возглавлял «Роснано» с момента создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.

Куликов с 2018-го занимает должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Говоря о первоочередных задачах на новом месте, он заявил, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, «Роснано» перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности, сообщает РИА Новости.