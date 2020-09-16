Правительство Японии настроено на развитие отношений с Россией в разных областя х

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В том числе по заключению мирного договора, а также в экономике и культуре.

Об этом заявили РИА Новости в японском МИДе в связи со сменой правительства в этой стране.

16 сентября парламент Японии большинством голосов поддержал кандидатуру Ёсихидэ Суги в качестве нового премьера. 28 августа Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку с поста премьер-министра Японии из-за проблем со здоровьем.

Преемник Абэ Суга будет занимать пост премьера до конца его срока – то есть до следующих парламентских выборов, запланированных на осень будущего года. До этого момента Суга занимал должность генсека кабинета министров Японии.

В ближайшие часы он должен объявить состав своего кабмина. Но уже сейчас известно, что на пост генерального секретаря правительства, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като. Сохранят свои посты министры финансов, иностранных дел, образования и науки, госземель и транспорта, а также министр по делам Олимпиады.