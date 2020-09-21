Пособия безработным с детьми предлагают сделать бессрочными

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С такой инициативой выступает федерация независимых профсоюзов России.

Идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, пишут "Известия".

Издание указывает, что подобная мера уже фактически действует в нашей стране с апреля. Тогда на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса ввели дополнительную выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.

Тем не менее, мера непостоянная, не смотря на то, что ранее правительство продлило ее до сентября. Предлагается не только закрепить эту меру поддержки как постоянную, но и увеличить размер выплаты до величины прожиточного минимума на ребенка.

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