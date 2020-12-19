Писатель-фантаст Роман Арбитман скончался на 59-м году жизни

89

Ушел из жизни писатель-фантаст Роман Арбитман, который был известен под псевдонимом Лев Гурский. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил литературный критик Александр Архангельский.

«От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить», — написал Архангельский на личной странице в соцсети Facebook. Он уточнил, что причиной смерти стал COVID-19. Ему было 58 лет.

Роман Арбитман — русский писатель, прозаик и литературный критик. Он родился 7 апреля 1962 года в Саратове. После окончания университета работал школьным учителем, позднее стал корректором в издании Саратовского университета.

Его материалы появлялись в «Литературной газете», «Книжном обозрении», «Литераторе», а также в «толстых» журналах «Новый мир», «Знамя» и других.

Арбитман публиковался под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Написал свыше 30 книг, по одной из них — «Перемена мест» — был снят телевизионный сериал «Досье детектива Дубровского», пишут Известия.