Озвучена дата первого запуска российского корабля для полетов к Луне

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Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин сообщил, что первый запуск нового отечественного космического корабля “Орел” в беспилотном режиме запланирован на 15 декабря 2023 года.

Глава ведомства посетил предприятие “Полет”, на котором собираются осуществить запуск серийного производства ракет “Ангара”. На этих ракетах планируют провести испытательный запуск российского корабля на Луну, сообщается на сайте РИА Новости .

Разработка космических аппаратов для полетов на спутник Земли ведется в нашей стране с 2009 года. На 2024 год запланирован беспилотный полет космического аппарата, а в 2025-м - пилотируемый полет к МКС, пишет anews.com.

Фото: Pixabay.com