Общественная палата предложила создать "отцовский капитал"
29 мая 2019 09:14
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Общественная палата предложила создать так называемый "отцовский капитал" – субсидию за рождение третьего ребёнка в семье. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на доклад комиссии палаты. По данным издания, субсидии будут предоставлять при рождении третьего ребёнка в одной семье. Причём брак родителей обязательно должен быть зарегистрирован.
При этом "Отцовский капитал" не вытеснит материнский. Более того, сумма будет сопоставима с выплатами по маткапиталу, которая сейчас составляет 453 тыс. рублей.
На первом этапе проект планируют реализовать Дальнем Востоке, в Калининградской области, Севастополе и Крыму. На втором присоединятся Центральный и Северо-Западный федеральные округа, на третьем – все остальные.
Фото pixabay.com
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