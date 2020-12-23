Обновленный Госсовет начинает работу

94

В новом качестве Госсовет соберётся впервые: теперь это конституционный орган власти. Новый статус, новый состав и принципиально иные механизмы работы нужны для более эффективного взаимодействия регионов и центра.

На базе рабочих групп сформированы комиссии, всего 18 – по основным направлениям социально-экономического развития России.

Накануне на подготовительном заседании позиции согласовывали, сегодня на Госсовете итоговые предложения представят президенту. Заседание пройдет совместно с советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Основной задачей станет определение национальных целей развития России до 2030 года, передает Радио Маяк.