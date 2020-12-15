Нотариусы начнут работать через портал госуслуг

Нововведение запустят в первой половине 2021 года.
Открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет онлайн. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития («Известия» ознакомились с ним).
Согласно документу, эти и многие другие нотариально значимые действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине 2021 года.
Единственный нюанс: для этого им потребуется электронная подпись.
Эксперты в целом одобрительно отозвались о нововведении, но предостерегли, что оно может спровоцировать мошенничество.
Минэкономразвития подготовило проект постановления, расширяющий перечень функций портала госуслуг. Согласно документу, он будет дополнен дистанционным взаимодействием с нотариусами. Предполагается, что россияне смогут совершать онлайн следующие юридически значимые действия:
подавать заявление об открытии наследственного дела;
получать свидетельство о верности перевода;
получать исполнительную надпись по взысканию денежных сумм или имущества от должника;
подавать заявление для удостоверения доверенности;
получать выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;
перечислять на депозит нотариуса средства для исполнения обязательств и расчета по сделкам;
передавать нотариусу на хранение электронные документы и т. д.
Благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан, заявил «Известиям» директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин. Кроме того, новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, так как взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.
По замыслу Минэка, после вступления в силу постановления к порталу госуслуг через Федеральную нотариальную палату смогут подключиться все нотариусы России. Нововведение может заработать уже в первой половине 2021 года, сообщил Виталий Злобин.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий