Нотариусы начнут работать через портал госуслуг

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Нововведение запустят в первой половине 2021 года.

Открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет онлайн. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития («Известия» ознакомились с ним‎).

Согласно документу, эти и многие другие нотариально значимые действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине 2021 года.

Единственный нюанс: для этого им потребуется электронная подпись.

Эксперты в целом одобрительно отозвались о нововведении, но предостерегли, что оно может спровоцировать мошенничество.

Минэкономразвития подготовило проект постановления, расширяющий перечень функций портала госуслуг. Согласно документу, он будет дополнен дистанционным взаимодействием с нотариусами. Предполагается, что россияне смогут совершать онлайн следующие юридически значимые действия:

подавать заявление об открытии наследственного дела;

получать свидетельство о верности перевода;

получать исполнительную надпись по взысканию денежных сумм или имущества от должника;

подавать заявление для удостоверения доверенности;

получать выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;

перечислять на депозит нотариуса средства для исполнения обязательств и расчета по сделкам;

передавать нотариусу на хранение электронные документы и т. д.

Благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан, заявил «Известиям» директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин. Кроме того, новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, так как взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.

По замыслу Минэка, после вступления в силу постановления к порталу госуслуг через Федеральную нотариальную палату смогут подключиться все нотариусы России. Нововведение может заработать уже в первой половине 2021 года, сообщил Виталий Злобин.