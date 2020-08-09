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Назван самый малочисленный народ России

9 августа 2020 12:36
96
Назван самый малочисленный народ России
По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. 

В России самым малочисленным народом пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили "РИА Новости" в медиаофисе переписи.

«В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцами.—"Ъ»), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3889 человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года, — рассказали в медиаофисе.

В начале XX века была проведена первая Всесоюзная перепись населения 1926 года. Она показала, что в стране проживали 3438 чамалалов, в 1967 году из насчитали более 4 тыс.

Другие редкие народности, например, есть в Ленинградской области: по данным на 2010 год, там жили 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь.

В Хабаровском крае насчитали 1109 нанайцев (91,7% из них именно в этом регионе). Также перепись показала, что в регионе живут 480 негидальцев, 2149 нивхов, 441 орочи, 2621 ульчи и представители других народностей.

9 августа — Международный день коренных народов мира. В России проживают более 190 народов. Всего в мире насчитывается около 370 млн представителей коренных народов, или 5% населения планеты.
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