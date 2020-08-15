Наука Ученые заявили о необратимости таяния ледников в Гренландии

Выяснилось, что потери, которые вызваны таянием льда, уже не компенсируются ежегодными снегопадами.
Таяние ледников в Гренландии прошло точку невозврата, и ледяной щит продолжит уменьшаться, даже если климат Земли перестанет меняться. Об это сообщается в научном журнале Nature Communications Earth and Environment.
В статье говорится, что исследователи провели дистанционное зондирование ледников для определения баланса между питанием и расходом ледяного щита Гренландии. Выяснилось, что потери, которые вызваны таянием льда, уже не компенсируются ежегодными снегопадами.
«Начиная с 2000-х годов, в течение короткого периода в 5–6 лет, количество тающего льда резко увеличилось. В год таяло около 500 гигатонн льда, однако питание ледника не увеличилось. Это значит, что ледяной щит Гренландии будет набирать массу только один год из ста», — говорится в статье.
Отмечается, что из-за сократившегося объема ледники перестали соединяться со дном океана и теперь омывается теплой водой. Из этого следует, что даже при прекращении потепления климата площадь гренландского щита продолжит сокращаться.
В июле сообщалось, что на Шпицбергене открылся первый полигон для изучения многолетней мерзлоты и испытания технологий для освоения Арктики. Работы по созданию полигона ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета начали в 2016 году, пишут "Известия
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