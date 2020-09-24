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На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство

24 сентября 2020 13:31
173
На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство

Документ создала рабочая группа, которая корректирует законопроект ко второму чтению.

Норма о том, что сотрудник может быть уволен за появление пьяным на рабочем месте, не будет распространяться на дистанционную занятость. Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе, с которой ознакомились «Известия».

Документ создала рабочая группа, которая корректирует законопроект ко второму чтению. В нее входят представители Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, эксперты. Речь о промежуточном варианте поправок, который будет обсуждаться на совещании 24 сентября, на нем стоит маркировка «проект на 21.09.2020».

Также документ предусматривает, что удаленного сотрудника нельзя будет уволить за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены, предполагает документ. Однако предложена замещающая норма: расстаться с работником по инициативе компании можно, если он не выходит на связь «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Получается, что при должном исполнении трудовых обязанностей из дома сотрудник может быть подшофе хоть каждый день, и уволить его за это нельзя, оценил предложение проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Вероятно, это связано с тем, что при удаленной работе проблематично доказать сам факт опьянения.

«Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян. Причем нужно еще привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. Но эта процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья», — пояснил Александр Сафонов.

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