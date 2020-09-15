Мошенники лишили всего имущества вдову и дочь Алексея Баталова

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Умерший в 2017 году 88-летний актёр оставил родственникам 107 тысяч долларов сбережений и четырехкомнатную квартиру на Набережной.

Все счета наследников артиста обнулены, сообщает "Московский комсомолец". Умерший в 2017 году 88-летний актёр оставил родственникам 107 тысяч долларов сбережений и четырехкомнатную квартиру на Набережной. Также им принадлежала квартира бабушки, расположенная на Кутузовском проспекте.

Вдова Баталова Гитана Леоненко и его тяжелобольная дочь Мария нуждались в помощи, поэтому за ними ухаживала супружеская пара. Они забрали ключ от ячейки, в которой хранились документы и деньги покойного. От имени семьи актера, но без ее согласия, мошенники создали фонд имени Баталова.

Вдова и дочь артиста просят правоохранителей провести проверку во избежание обмана и мошеннических сделок через этот фонд, передает Радио Маяк.