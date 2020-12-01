Минздрав разработал проект поправок в закон ‎"Об основных гарантиях прав ребенка в России"

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Поправки устанавливают возможность проведения экспертизы детских игр и игрушек, оценки их возможного риска для психики.

Документ размещен на портале нормативных правовых актов. Согласно проекту поправок, экспертиза может проводиться в отношении настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений. Ее инициаторами могут выступать органы власти, общественные объединения и граждане.

Риском для психического здоровья детей будут считаться случаи, когда игры и игрушки изображают или описывают: действия, представляющие угрозу жизни или здоровью людей, самоубийство, насилие к другим людям или животным; употребление наркотиков, психотропных, табака, алкоголя; сцены сексуального насилия и половых отношений; занятие проституцией, бродяжничеством, участие в азартных играх; заболевания, аварии, катастрофы и многое другое. Оплачивать проведение экспертизы должен заявитель, передает Радио Маяк.