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Минтруд предлагает по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТ

24 сентября 2020 12:43
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Минтруд предлагает по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТ

Сейчас прожиточный минимум в России составляет 12 тысяч 392 рубля.

Минтруд предлагает по-новому рассчитывать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда . Как пишет «Коммерсант», с 2021 года ведомство хочет отказаться от расчета на основе стоимости потребительской корзины.

Прожиточный минимум для трудоспособных россиян предлагают установить на уровне 109% от среднего дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.

Что касается МРОТ, то, поскольку он не может быть меньше прожиточного минимума, его хотят зафиксировать на уровне 42% от средней зарплаты в стране. Регионы будут переходить на новую систему поэтапно.

Сейчас прожиточный минимум в России составляет 12 тысяч 392 рубля.

Фото pixabay.com

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