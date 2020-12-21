Минтруд может изменить порядок выплат на детей

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В России может измениться порядок выплат на детей от трех до семи лет. Сейчас при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются малыши, которые находятся под опекой.

В первой половине 2020 года, согласно приказу Минтруда, прожиточный минимум составил около 12 тыс. рублей. В марте правительство ввело ежемесячные выплаты в размере 50% этой суммы для детей от трех до семи лет, если каждый член семьи не может позволить себе условную потребительскую корзину, пишут "Известия".

Однако пока воспользоваться этой мерой поддержки могут не все. На несправедливое положение вещей, при котором опекуны не получают пособия, изначально обратили внимание на заседании Совета Федерации. Парламентариев удивило, что поводом для отказа служит лишь тот факт, что приемные малыши считаются неродными и формально не входят в состав семьи, поэтому их не учитывают при расчете доходов.

— На мое выступление отреагировала председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, дав поручение нашему комитету проработать данный вопрос. Я обратился в министерство с просьбой исправить эту ситуацию и недавно получил ответ, что проблему решат, — рассказал «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.

В письме замглавы Минтруда Ольги Баталиной сенатору говорится, что изменения коснутся п. 20 постановления правительства № 384 от 31 марта 2020 года. Именно эта часть документа гласит, что «в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении», то есть дети под опекой.

Минтруд уже действительно разработал изменения в правила предоставления выплат на детей, подтвердили в пресс-службе ведомства. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка, такой вид помощи может стать доступнее.

— По букве закона они (дети под опекой. — «Известия») считаются находящимися на полном государственном обеспечении и, соответственно, не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости. Для того, чтобы повысить доступность пособий для семей, взявших под опеку приемных детей, вносятся изменения, которые позволят учитывать опекаемых при назначении пособия, — сообщили «Известиям» в Минтруде.

Пока проект постановления проходит межведомственное согласование.

Всего на 2021 год из федерального бюджета запланировано выделить 276 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.