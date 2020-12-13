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Минсельхоз начал проработку мер для стабилизации цен на продукты

13 декабря 2020 13:42
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Минсельхоз начал проработку мер для стабилизации цен на продукты

Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает необходимые решения, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. Об этом говорится в комментарии министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, поступившем в «Известия» в воскресенье, 13 декабря.

Отмечается, что бизнес показывает социальную настроенность, готов реагировать на предложения органов власти по стабилизации цен на продукты в России.

«В постоянном режиме обсуждаем меры, направленные, в частности, на снижение цен на сахар, подсолнечное масло, хлебобулочные изделия. При этом учитываем необходимость и поддержки производителей — для этого также разрабатываются соответствующие решения», — приводит пресс-служба ведомства слова Патрушева.

Министр подчеркнул, что некоторые меры уже приняты, скоро начнется их реализация.

Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника. Соответствующее постановление вчера подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мера нужна для того, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке и обеспечить переработчиков необходимыми объемами сырья по доступным ценам.

Представители сахарной отрасли подтвердили готовность к минимизации отпускных цен и недопущению их необоснованного роста. Аналогичное решение приняли и маслозаводы, которые уже сейчас превентивно начнут снижать цены на продукцию.

Патрушев отметил, что готовые предложения представят 14 декабря, пишут "Известия".

«Уверен, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию и снизить цены на социально значимые продукты питания», — заключил он.

На совещании по экономическим вопросам 9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания в стране нельзя объяснить пандемией коронавируса.

Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на еду. Он поручил представить до 21 декабря предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты.

Мишустин также распорядился, чтобы Минфин и Минэкономразвития до 15 января представили дорожную карту по созданию каталога социально значимых товаров для мониторинга.

Кроме того, председатель кабмина утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продовольствие. В нее вошли: первый вице-премьер Андрей Белоусов, главы Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФНС, Россельхознадзора и Росстата. Также туда включены: помощник премьер-министра Игорь Артемьев, замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров и директор департамента экономического развития и финансов кабмина Василий Толоко.

В свою очередь Генпрокуратура поручила 11 декабря проверить во всех регионах обоснованность роста цен на еду.

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