МВД пообещало выслать участников столкновений армян с азербайджанцами
25 июля 2020 19:53
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Всего в территориальные отделы полиции были доставлены более 30 участников беспорядков. Некоторые из них проходят по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Однако в ряде случаев возбуждены также уголовные дела — по статьям 213 («Хулиганство») и 162 («Разбой») УК.
Речь идет, например, о нанесении колото-резаных ран жителю Подмосковья 23 июля на Люблинской улице, разбитой витрине магазина и избиении директора магазина в ТиНАО 24 июля, а также об ограблении кафе на Братиславской улице в ночь на 25 июля.
Первые драки между армянами и азербайджанцами произошли в ночь на 24 июля. СМИ сообщали о нападении выходцев из Азербайджана на машины с армянскими номерами. Сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян сообщал РБК, что атакам подвергались также армяне-пешеходы.
В свою очередь, вице-президент Союза азербайджанцев Элунур Гусейнов заявил, что беспорядки спровоцировали армянские националисты, которые забрасывали азербайджанские кафе и магиазины камнями.
Столкновения между представителями диаспор происходили не только в России. Так, четыре дня назад драка возникла в Лос-Анджелесе, в районе здания консульства Азербайджана. В результате инцидента пострадал американский полицейский, которого пришлось госпитализировать.
Поводом для столкновений стало обострение на границе Армении и Азербайджана. В результате артиллерийских обстрелов обе стороны понесли потери.
Фото: marynonelove / VK / РБК
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