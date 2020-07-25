Я нашел ошибку
Главные новости: 
В итоге за ЕГЭ по информатике, русскому языку, математике и физике он набрал максимальные 400 баллов. За всю историю ЕГЭ такой результат был только у четырёх ребят.
Выпускник из Костромы набрал максимальные 400 баллов на ЕГЭ
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера
Андрей Талалаев покидает "Крылья Советов"
27-летний водитель, управляя
В Кинельском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни двух человек
Это помогла обнаружить iOS 14 со специальным индикатором. Листаете ленту и видите иконку активной камеры.
iOS 14 рассекретила скрытую функцию Instagram. Он подсматривает в камеру даже тогда, когда вы не снимаете фото
Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии
В ГУ МВД по Москве заявили, что участникам столкновений между армянами и азербайджанцами, задержанным за последние два дня в столице, будет на пять лет запрещен въезд в Россию.
МВД пообещало выслать участников столкновений армян с азербайджанцами
Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым
Кирилл уже не раз обязывал всех священнослужителей «не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители».
Патриарх Кирилл попросил настоятельницу монастыря продать свой Mercedes S-класса
сегодня  Суббота, 25 июля, 23:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/07:
USD 71.6
0.64
EUR 83.1
0.91
Новости /  В стране  

МВД пообещало выслать участников столкновений армян с азербайджанцами

25 июля 2020 19:53
178
В ГУ МВД по Москве заявили, что участникам столкновений между армянами и азербайджанцами, задержанным за последние два дня в столице, будет на пять лет запрещен въезд в Россию.
В ГУ МВД по Москве заявили, что участникам столкновений между армянами и азербайджанцами, задержанным за последние два дня в столице, будет на пять лет запрещен въезд в Россию, передает РБК. При этом их пообещали привлечь к предусмотренной законом ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в территориальные отделы полиции были доставлены более 30 участников беспорядков. Некоторые из них проходят по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Однако в ряде случаев возбуждены также уголовные дела — по статьям 213 («Хулиганство») и 162 («Разбой») УК.

Речь идет, например, о нанесении колото-резаных ран жителю Подмосковья 23 июля на Люблинской улице, разбитой витрине магазина и избиении директора магазина в ТиНАО 24 июля, а также об ограблении кафе на Братиславской улице в ночь на 25 июля.

Первые драки между армянами и азербайджанцами произошли в ночь на 24 июля. СМИ сообщали о нападении выходцев из Азербайджана на машины с армянскими номерами. Сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян сообщал РБК, что атакам подвергались также армяне-пешеходы.

В свою очередь, вице-президент Союза азербайджанцев Элунур Гусейнов заявил, что беспорядки спровоцировали армянские националисты, которые забрасывали азербайджанские кафе и магиазины камнями.

Столкновения между представителями диаспор происходили не только в России. Так, четыре дня назад драка возникла в Лос-Анджелесе, в районе здания консульства Азербайджана. В результате инцидента пострадал американский полицейский, которого пришлось госпитализировать.

Поводом для столкновений стало обострение на границе Армении и Азербайджана. В результате артиллерийских обстрелов обе стороны понесли потери.



Фото: marynonelove / VK / РБК 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
670
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1128
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1028
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1696
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1550
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1573
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2174
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3840
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3317
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4219
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4359
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4388
Весь список

Мероприятия
Самарский художественный музей 5 августа приглашает на традиционный праздник искусств "Репин навсегда"
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные